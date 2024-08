Don Ciotti e il figlio di Libero Grassi a Premosello Chiovenda

Don Luigi Ciotti ispiratore e fondatore dapprima dell'associazione di volontariato Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", un'importantissima associazione contro la mafia che collega oltre 700 tra associazioni e gruppi che si occupano anche di recuperare i beni confiscati alla Mafia, sarà ospite sabato 31 agosto a Premosello Chiovenda dell'Anpi in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista di Premosello del 29 agosto del 1944 e del 33° anniversario dell'assassinio di Libero Grassi a Palermo, avvenuto il 29 agosto 1991.

Oltre a Don Ciotti sarà presente alla cerimonia anche Dario Grassi, figlio dell'imprenditore ucciso a Palermo per esssersi ribellato alla mafia.

Don Ciotti sarà il relatore ufficiale della cerimonia di commemorazione e di intitolazione del piazzale di fronte alla residenza per anziani a Libero Grassi.



La cerimonia prenderà il via alle 9.30 con la partenza del corteo da Piazza XXIX agosto 1944 e la deposizione di fiori nei luoghi dell'eccidio. Alle 10.30 la celebrazione ufficiale con Davide Grassi e l’intitolazione del piazzale di fronte alla residenza per anziani al padre Libero Grassi e con l'orazione ufficiale di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele di Torino.

Durante la cerimonia si esibiranno il coro Libellula Canta dell’associazione Matilbellula di Crevolladossola e l'insegnante di pianoforte Delfina Monica Morellini, vocalist e direttrice del coro femminile Gaudium di Domodossola. Sarà presente anche un gazebo con materiale informativo dell'associazione Matilbellula e dell'Ossola Amica dell'Ugi.



L'intitolazione era stata proposta al comune dall’Anpi in accordo con l’associazione Libera e Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie presidio del Verbano-Cusio-Ossola. L’iniziativa ha avuto poi il sostegno di diverse associazioni legate alla Resistenza dell’Anpi di Palermo, dell'associazione Addio Pizzo e dell'Associazione Giorgio Ambrosoli. L'Anpi ricorda ai partecipanti alla cerimonia la disponibilità di un grande parcheggio nei pressi della palestra comunale in via Fovanna.