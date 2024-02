Incidente poco dopo le 16 in via Romita. All'incrocio con via Marzabotto e l'ingresso del parcheggio dell'ospedale si sono scontrati uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio l'uomo in sella al motociclo. Sul posto un'ambulanza, i Carabinieri e la Municipale. L'uomo a bordo dello scooter è stato trasportato al Dea del San Biagio.