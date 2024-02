''La stazione idrometrica è lì da mesi, ma nessuno sa come funzioni...''

‘’E’ stata installata lo scorso luglio, ma ancora oggi nessuno sa come funzioni e nessuno della zona è stato informato su come deve comportarsi in caso di allarme’’. La critica arriva da Gianmario Bianchi, ex consigliere comunale di Vogogna e uno dei tanti residenti dalla zona dei Calami, quella a ridosso del fiume Toce, soggetta spesso ad allagamenti in caso di alluvioni.

Ora dal luglio 2023 ai Calami è stata posata la stazione idrometrica che serve ad allertare i residenti in caso l’area venga allagata quando il Toce è in piena.

‘’Il problema è la Tocetta – spiega Bianchi - . Il rio si riempie quando il Toce sale e l’acqua invade i Calami’’.

L’impianto di allarme era stato chiesto nel 2020, dopo l’ennesima alluvione in Ossola. A sollecitarne la posa era stato proprio l’allora consigliere comunale Gian Mario Bianchi.

L’amministrazione Stefanetta aveva chiesto alla Regione Piemonte di posizionare la stazione sul rio Tocetta, e l’installazione dell’impianto era stata finanziata con i fondi dell’Ambito Territoriale Ottimale.

‘’Sono però passati più di sei mesi e nessuno qui sa ancora come funzioni – dice Bianchi - . I residenti devono sapere a quali procedure attenersi. Andrebbe fatta almeno una simulazione per avere un quadro esatto di come comportarci nel caso in cui le nostre case vengano ancora allagate. Ci sarebbe un primo allarme quando l’acqua sale a certi livelli e poi uno successivo per lasciare le case. Ma sull’esatta procedura di comportamento nessuno ai Calami sa cosa fare….’’.

Bianchi da tempo si è fatto portavoce di questa esigenza tra i residenti. Tant’è che qualcuno adombra l’ipotesi che l’ex consigliere voglia candidarsi per le prossime elezioni amministrative in paese. E’ così? ‘’Perché no!’’ risponde.