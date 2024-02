Anche l'oratorio si prepara al Carnevale Domese 2024

L’oratorio di Domodossola parteciperà al Carnevale Domese 2024. In vista della sfilata dei carri con adulti e bambini, invita a prenotare il costume entro mercoledì 7 febbraio, al costo di 12 euro. Il ritrovo sarà poi domenica 11 febbraio alle 14.00 in piazza della stazione.

La festa di carnevale in oratorio proseguirà poi lunedì 12 febbraio alle 18.00 con l’aperitivo e il piatto del buongustaio, al costo di 8 euro a persona, 15 per la coppia e 5 euro per i bambini. Alle 19.30, poi, cena a base di paniscia e dolce: il costo è di 8 euro a persona, 15 per la coppia e 5 per i bambini. Per informazioni 0324 243190. l termine tombolata e premi. Martedì 13 febbraio, infine, il ballo di carnevale organizzato dal comitato Carnevale per tutti i bambini e ragazzi, animato dal Togn e dalla Cia. nella palestra dell’oratorio.