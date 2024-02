CargoBeamer amplia il proprio network e collega Domodossola a Bari

CargoBeamer, uno dei principali operatori intermodali ferroviari Europei che fornisce il trasporto ferroviario di semirimorchi non gruabili, lancerà un nuovo servizio in Italia. A partire da metà febbraio, CargoBeamer collegherà il suo terminal di Domodossola al terminal di Bari Ferruccio, uno dei principali hub logistici del sud Italia. Il nuovo servizio sarà offerto sia come collegamento internazionale Kaldenkirchen – Bari con gateway a Domodossola, che come tratta nazionale Domodossola – Bari. Il servizio sarà aperto a tutti i tipi di semirimorchi (gruabili e non), container, casse mobili, rimorchi silo e frigo, e sarà abilitato al trasporto di rifiuti non pericolosi. Al fine di garantire la capacità e un transit time affidabile su tutta la tratta, CargoBeamer ha aumentato la frequenza delle partenze del collegamento Kaldenkirchen – Domodossola, passando da 17 a 20 rotazioni settimanali a partire da questa settimana.

Tra Bari e Domodossola, CargoBeamer offrirà inizialmente 3 partenze settimanali, da Domodossola per Bari il martedì, il mercoledì e il sabato, mentre le partenze da Bari per Domodossola ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Il nuovo servizio inizierà il 17 febbraio da Kaldenkirchen e il 19 febbraio da Domodossola e Bari. La trazione ferroviaria sarà fornita da Sangritana Spa, un’impresa ferroviaria privata abruzzese con un’esperienza pluriennale e competenze specifiche sui servizi di trazione ferroviaria nell'Italia centrale e meridionale, e in particolare sulla linea Adriatica. Da Bari, diversi collegamenti marittimi RoRo/RoPax consentiranno ai clienti di proseguire i trasporti verso la Grecia, Albania e Turchia, realizzando una vera propria integrazione intermodale mare/ferro. Infatti, da e per Bari ci sono collegamenti giornalieri da e per Patrasso e Igoumenitsa (Grecia) di Grimaldi Lines, per e da Yalova (Turchia) e per e da Durazzo (Albania). Grazie all’esclusiva partnership commerciale, i clienti di Grimaldi Lines potranno fare una singola prenotazione per l’intera tratta da e per Patrasso per e da Kadenkirchen, un vero e proprio “Long-Bridge Intermodale fra i porti Greci, Turchi e Albanesi e quelli Nord-Europei di Anversa, Zebrugge, Rotterdam e Calais.

Oltre a implementare il collegamento per e da Bari della propria rotta transalpina, CargoBeamer sta anche rafforzando il corridoio Kaldenkirchen – Domodossola per continuare a garantire capacità e affidabilità del servizio. Dal 5 febbraio partono tre rotazioni settimanali aggiuntive tra la Germania e l'Italia, offrendo un totale 20 partenze settimanali per direzione. Ancora una volta un record per la più alta frequenza di partenze di un treno commerciale su un singolo collegamento tra due terminal intermodali in Europa. Con il nuovo time-table, ora CargoBeamer offre fino a quattro partenze giornaliere per direzione tra la Germania/Benelux e l'Italia, il che si traduce nella massima flessibilità e affidabilità per i suoi clienti impegnati nello shift modale, e in un reale, concreto e importante supporto al mercato nell’integrazione intermodale mare/ferro.

Boris Timm, Chief Operating Officer di CargoBeamer, afferma: "Quest'anno CargoBeamer intende rafforzare ancora una volta il proprio portafoglio di servizi sul corridoio transalpino e queste due implementazioni dei servizi intermodali segnano l'inizio di una serie di nuove iniziative. L'aumento a 20 rotazioni settimanali dimostra che la nostra rotta Kaldenkirchen - Domodossola è già tra i collegamenti di maggior successo nel trasporto combinato europeo. Inoltre, aggiungendo l’antenna per/da Bari come collegamento sia da Kaldenkirchen che da Domodossola, aumentiamo i servizi in Italia e ci espandiamo verso i mercati del mediterraneo. La rotta per Bari metterà i servizi di CargoBeamer a disposizione di diversi nuovi operatori di trasporto dell'Europa meridionale, diversificherà il nostro portafoglio clienti e consentirà ai semirimorchi non gruabili di viaggiare non accompagnati tra il Mediterraneo e le regioni della Ruhr (Germania) e Benelux, con un risparmio di circa 2.000 kg di CO2 per viaggio rispetto alla stessa tratta stradale".