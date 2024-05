Il Coro Blu con "Il Corso della nostra vita"

Sarà una serata di festa, per ripercorrere i tanti anni di carriera, con tanti ospiti, e sostenere l'associazione Parkinsoniani del Vco. Giovedì 6 giugno il Cinema Teatro Corso riaprirà i battenti per ospitare "Il Corso della nostra vita", una serata tra musica, ricordi, tanta simpatia che vedrà protagonista il Coro Blu. Tiziano Tanzarella sarà sul palco come presentatore, tanti saranno gli ospiti: la scuola di danza L'Arabesque, Salvatore Ranieri "Il cantante della solidarietà", il cantautore Alberto Valentini, e poi ancora la scuola Wonder Dance con i suoi "tangueri".

"Sarà uno spettacolo snello, con tanti interventi diversi, per una serata divertente e mai noiosa - assicura Laura Miserocchi, anima del Coro Blu - in cui racconteremo la nostra carriera attraverso la nostra musica e le nostre voci. Come di consueto il nostro spettacolo avrà una finalità benefica: raccoglieremo fondi per l'associazione Parkinsoniani del Vco".