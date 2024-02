Proseguono i lavori di messa in sicurezza della A9 del Sempione

L’Ufficio Strade svizzero (Ustra) proseguirà anche quest’anno diversi interventi sulla Simplonstrasse, per preservare la strada, garantire la sicurezza e la protezione dai pericoli naturali.

Gli interventi, programmati da tempo. riguardano sia il versante svizzero che quello verso l’Italia della strada che collega l’Ossola al Vallese, attraverso il passo del Sempione.

Lavori che toccano la sezione Rothwald - sul lato nord del Passo - tra il ponte Durstbach e la Mittenbächgalerie. Un tratto lungo 1,4 km, diviso in due lotti. Durante la prima fase di costruzione è stato realizzato il primo tratto dalla Mittenbächgalerie al ristorante Ganterwald. Quest'anno verrà realizzato il secondo tratto, dal ristorante Ganterwald al ponte Durstbach. ‘’Come nel primo anno di costruzione – spiegano da Ustra - , nel tratto successivo verranno rinnovati il ​​percorso e il drenaggio. Inoltre, il sottosuolo dietro ulteriori muri di sostegno verrà stabilizzato mediante iniezioni. Anche le altre fermate della linea AutoPostale verranno adeguate ai requisiti della legge sulle pari opportunità per le persone con disabilità. Per questi lavori, dal 12 febbraio 2024 fino a metà dicembre circa, saranno predisposti percorsi a corsia unica con semaforo in vari settori. Per motivi di sicurezza la velocità nei settori interessati è limitata a 60 km/h. ridotta a 30 km/h. Nei mesi di marzo e luglio si registrano anche cantieri locali nel tratto Rothwald per l'installazione della fune. In questo momento sono previsti ulteriori tratti a corsia unica e riduzioni della velocità’’.

Il completamento del tratto Rothwald dovrebbe avvenire entro la fine della dell’anno.

I lavori proseguiranno anche nel tratto della Casermetta, sul versante sud del Passo del Sempione. E’ il pezzo che inizia dal Ponte Hohsteg e comprende diverse gallerie, il Ponte della Casermetta e la Galleria della Casermetta. Sarà ottimizzata la protezione contro i pericoli naturali. I lavori principali proseguiranno ora e dureranno presumibilmente fino alla fine del 2025. I lavori di completamento e l'installazione delle attrezzature operative e di sicurezza saranno completati nel 2026. Quest’anno il lavoro si concentra principalmente sull’area della Casermetta e dell’Alpjengalerie.

Da fine febbraio 2024 a metà dicembre circa verrà installata nuovamente la segnaletica luminosa e la circolazione sarà mantenuta su un'unica corsia nei vari settori. Quando il traffico è intenso nei giorni festivi e prefestivi, il traffico viene regolato manualmente dai servizi di trasporto in modo da garantire una maggiore capacità e ridurre al minimo la perdita di tempo per gli utenti della strada.

Altro intervento è in corso al Ponte Fura, sempre sul versante sud del Passo del Sempione, sopra la frazione Gabi. A causa dei gravi danni subiti da questa struttura, nel novembre 2022 è stata messa in funzione una circonvallazione con ponte ausiliario. Da allora il traffico che attraversa il Passo del Sempione è stato deviato su un'unica corsia tramite il ponte ausiliario sul lato monte. Questo percorso di traffico rimarrà in vigore fino alla ristrutturazione del Ponte Fura, prevista per il 2025.