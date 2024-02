Il 26 maggio a Novara la cerimonia di beatificazione di don Rossi

Don Giuseppe Rossi sarà Beato il 26 maggio a Novara: la Segreteria di Stato del Vaticano ha comunicato che il Santo Padre ha disposto che il Rito di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio don Giuseppe Rossi avrà luogo il 26 maggio a Novara, nel pomeriggio. Il rito sarà presieduto dal Cardinal Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

La notizia è giunta in queste ore al parroco di Varallo Pombia, don Fausto, dove don Rossi nacque nel 1912. Don Giuseppe venne poi ucciso a Castiglione, in valle Anzasca, durante una rappresaglia dei fascisti e oggi riposa nella chiesa di San Gottardo a Castiglione. La notizia della data del rito di beatificazione è stata accolta con entusiasmo dalle comunità della Valle Anzasca e di Varallo Pombia. Nelle prossime settimane si avranno maggiori dettagli che saranno utili anche in vista di un’accurata preparazione spirituale delle comunità interessate.