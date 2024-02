Ecco il programma del Carnevale vigezzino

Carnevale Vigezzino, a causa del maltempo è confermato il cambio di programma della festa più colorata e divertente dell'anno in programma a Santa Maria Maggiore dal 9 al 13 febbraio.

Ecco i prossimi appuntamenti per il carnevale vigezzino, riveduti in seguito al cambio di programma dovuto al maltempo.

Questa sera, alle 19.00, la cena al Centro del Fondo e la serata “Carnival Night” con Dj Veleno. Domenica 11 febbraio il pranzo a partire dalle 12.00, mentre alle 14.30 prende il via il Festival delle coreografie e l’esibizione dei gruppi mascherati. Al termine, le premiazioni e un pomeriggio di musica e balli di gruppo in compagnia di Dj Vincenzo di Radio Studio 92. Cena e alle 21.00 serata di ballo liscio con l'orchestra “Arcobaleno Band”. A seguire serata discoteca.

Lunedì 12 febbraio alle 19.00 cena in allegria e a seguire, alle 20.00, lo spettacolo notturno dei carri con l'esibizione dei gruppi. Nel corso delle premiazioni entrerà in scena il nuovo “Trofeo del Carnevale Vigezzino”, che sostituisce quello dedicato a Matteo Barbieri. Al termine “Baldoria sul caret”, carosello notturno dei carri e, presso la struttura coperta, musica con i dj della festa. Il martedì grasso, 13 febbraio, è da sempre la giornata dedicata ai più piccoli con il “Carnuà di gugnitt”: dopo il pranzo previsto per le 12.00, dalle 14.30 presso il Centro del Fondo animazione e giochi per bambini. Alle 19.00 cena e alle 21.00, come da tradizione, è in programma il veglione mascherato di fine carnevale con Ketty. A seguire musica con i dj del Carnevale. Sabato 24 febbraio alle 21.00 presso la sede dell'associazione si terrà l'estrazione della sottoscrizione a premi organizzata in occasione della festa. Sabato 2 marzo alle 19.30 presso l'albergo Boschetto di Druogno cena in compagnia di fine carnevale.