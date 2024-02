Vogogna si trasforma nell'antica monarchia di Luponia in attesa di Re Lupo

Vogogna è pronta per tornare alle origini e diventare l’antica monarchia di Luponia, governata dal Re Lupo. L’occasione è, ovviamente, il Carnevale, che si festeggia domenica 11 febbraio.

I festeggiamenti prendono il via alle 14.30 in piazza Pretorio per assistere alla discesa del sovrano dal castello, accompagnato dalla sua corte. A seguire, il gruppo si dirige verso il ricreatorio, dove i bambini della scuola primaria attendono il Re per un’esibizione musicale. Alle 16.00 la distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola.

La conclusione dei festeggiamenti è in programma per martedì 13 febbraio alle 14.30, con una tombolata al ricreatorio.