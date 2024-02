Basket, Findomo Pediacooph24: una vittoria per centrare i playoff

Due giornate al termine della stagione regolare e per la Findomo Pediacooph24 diventa imperativo vincere una delle due partite contro Valsesia e Trecate per guadagnarsi l'accesso alla seconda fase per la promozione in serie C che vedrà quattro gironi da sei squadre.

I granata vogliono sfruttare il primo match ball domenica alle 18.30 al PalaRaccagni contro Valsesia, che all'andata diede un dispiacere a De Tomasi e compagni. "Ci siamo allenati bene- le parole del presidente Nicola Guerra- e siamo tutti consapevoli dell'importanza di questa partita: terremo ancora fuori Cerutti, che non è al meglio, ma sono sicuro che tutti i ragazzi daranno il massimo per centrare il primo obiettivo stagionale, rendendo così una formalità l'ultima trasferta di Trecate. Vogliamo anche tornare a vincere dopo due ko di fila: Valsesia è una squadra fisica cresciuta molto in questa stagione ma sono ottimista".