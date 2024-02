Tutte le piste di Domobianca365 aperte grazie alle nevicate dei giorni scorsi

Il sole torna a fare capolino nel cielo sopra Domobianca365 e dopo un weekend dove finalmente la neve è arrivata, copiosa, in quota da oggi, lunedì 12 febbraio, tutte le seggiovie della stazione sciistica di Domodossola sono aperte.

Con l’apertura della seggiovia Casalavera, oltre alle seggiovie Motti, Torcelli, Prel e la sciovia baby, tutte le piste di Domobianca365 sono ora a disposizione degli appassionati di sci alpino e snowboard che possono così, in questa settimana di carnevale Ambrosiano, salire all’Alpe Lusentino per godersi giornate di divertimento, sport e gusto.

Le temperature più rigide previste per le prossime notti dovrebbero consentire anche un nuovo utilizzo dell’impianto di innevamento programmato per poter mantenere un’alta qualità del manto nevoso anche sulla pista Prati sino dalla partenza degli impianti.

In quota, sulla cima del Moncucco, nella giornata di sabato sono caduti circa 80 cm di neve fresca che hanno permesso di aprire le piste più alte in prossimità dello SkiBar.

Sciatori, turisti e famiglie possono così trascorrere a Domobianca365 giornate di divertimento in un paesaggio perfetto per festeggiare, mercoledì 14 febbraio un romantico San Valentino sulla neve.

Sabato 17 febbraio Baita Motti ospiterà il Single Party una serata tutta dedicata ai single con un ricco apericena a buffet e poi tutti a ballare sulle note della musica dance selezionata da dj Lupo Alberto. Salita inclusa in seggiovia dalle 19.30 alle 20. Per informazioni e prenotazioni: tel.3208439541.

Aperti tutti i ristori, il servizio noleggio dell’attrezzatura, così come nel weekend le prenotazioni per i Treni della Neve, il servizio che consente di arrivare da Milano e dalle località servite dalla linea ferroviaria del Sempione a Domobianca365 con il passaggio in treno e il servizio navetta da Domodossola al costo di 49 euro da Milano con skipass giornaliero compreso. I voucher sono acquistabili sul sito del partner www.swowit.ski