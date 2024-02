Una frana si é staccata poco dopo le 17 sulla strada statale della Valle Anzasca. Sassi e detriti hanno invaso la carreggiata in entrambe le direzioni, in località Molini, nel comune di Calasca Castiglione. Sul posto il personale Anas per la gestione della viabilità e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.