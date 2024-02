Trionfo del team Cosentino: Michael Mundula vince un incontro all'MGM Milano

Ancora un successo per il Team Cosentino. La nuova vittoria arriva nei 70 kg nel combattimento a contatto pieno al serale dell'MGM Milano. Il giovane Michael Mundula, con un record di 7 vittorie su 8 match disputati nel K1, ha sferrato una serie di pugni, calci e ginocchiate contro il suo abile avversario, mandandolo al tappeto anche con un high kick. In un mese, il coach Luca Cosentino si è trovato a preparare e gareggiare ogni settimana in 3 circuiti diversi, portando sia il figlio Elia Cosentino, pluricampione italiano ed europeo, che altri atleti come il già affermato Michael Mundula.

"La necessità di una pausa è evidente, non è facile soddisfare tutte le richieste e preparare adeguatamente gli atleti. Ma si sa che ogni prova, anche se impegnativa fisicamente e mentalmente, rappresenta una vittoria per l'orgoglio e l'autostima di tutto il team" le parole di coach Cosentino. "I miei allievi stanno lavorando duramente negli allenamenti e presto avremo altre promesse da far debuttare e mettere alla prova". Da evidenziare anche le abilità emergenti di Thomas Iannuzzi e Adelaide Grossi nei precedenti match di kickboxing.