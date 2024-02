Oltre 100 mila firme per ''No ad una Svizzera da 10 milioni''

L'Unione Democratica di Centro ha già raccolto 110mila firme per la sua iniziativa contro una popolazione svizzera da 10 milioni di persone. Lanciata lo scorso luglio con lo slogan "No a una Svizzera da 10 milioni!" l’iniziativa chiede di integrare nella Costituzione federale un nuovo articolo inerente lo "sviluppo demografico sostenibile". Qualora venisse accettata, la popolazione residente permanente in Svizzera non potrebbe superare i dieci milioni di abitanti e il Consiglio federale sarebbe forzato a prendere misure in materia d'asilo una volta superati i 9,5 milioni.