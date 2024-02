Csi, vince il maltempo

Lo scorso weekend, nel torneo Csi, era in programma la terza giornata di ritorno dei campionati Open B, ma la pioggia ha causato diversi rinvii.

Nel girone B1 in particolare, dove l’unica partita disputata è stata quella traS.Anna eHerculaneum Iselle, terminata con un roboante 10-1.

Nel girone B2 è andata un po’ meglio, due sole le partite rinviate. La capolistaTraffiumeè frenata dalla Floricoltura Saletti Traffiume nel derby, e le inseguitriciBar Mood, Old Omegnae Paulon Stresa non sono scese in campo, tra rinvii e turno di riposo. Ne approfitta l’U.S.Villadossola, che batte il Megolo su un campo molto pesante e aggancia momentaneamente la seconda posizione.

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open B – Giornata16: Risultati Girone B1: S. Anna - Herculaneum Iselle 10-1; tutte le altre partite rinviate. Riposa: Astroflor

Classifica Girone B1: Atletico Coggia 35; As Massino Visconti 32; S. Anna 29; Virtus Crusinallo 1905 28; Asd Herculaneum Iselle 23; Quarna 22; Astroflor F.C. 20; A.S.D. Pettenasco Calcio 17; Arcadias 15; Gs Fondotoce 13; Porki'S Trobaso 10; Boca Cusio 9; Rapid Pogno 6

Risultati Girone B2: Rio Cannero - Inter Iselle 29-2; F.C. Bracchio - Real Migianda 0-0; U.S. Villadossola - Megolo Calcio 4-2; Sangiorgese - Bar Mood Rinviata; Nosere - Paulon Stresa Rinviata; Traffiume - F. Saletti Traffiume 4-4; Riposa: Old Omegna Csi

Classifica Girone B2: Traffiume 38; Bar Mood 29; U.S. Villadossola 29; Paulon Stresa 28; Old Omegna Csi 28; Floricoltura Saletti Traffiume 22; Rio Cannero 20; Nosere 20; A.S.D. Sangiorgese Calcio 15; Real Migianda 12; Megolo Calcio 12; F.C. Bracchio 8; Inter Iselle 0