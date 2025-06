Fusè resta alla guida dell'Ornavassese. Cambio di allenatori a Villa, Bagnella e Crevola

Torna su panchina di prima squadra Ivan Sottini. Dopo molti anni con le giovanili e l’esperienza a Baveno, l’allenatore vigezzino avrà la guida del Bagnella, squadra di Prima Categoria che non nasconde sogni di alta classifica. Sottini la prossima stagione dunque sarà sulla panchina della formazione cusiana che ha chiuso il campionato al 3° posto.

Ricordiamo che Ivan Sottini ha avuto un lungo passato calcistico anche tra i professionisti: Ha infatti appeso le scarpe al chiodo a 46 anni con oltre 200 presenze in serie C. Dopo aver iniziato col la a Juve Domo ha vestito e maglia di Leffe, Suzzara, Teramo, Sambenedettese, Fano, Tolentino, Derthona, Ivrea e Cuneo. Per chiudere poi tra i dilettanti.

Altri tasselli poi si stanno sistemando nel puzzle delle panchine.

La Virtus Villa si affida a Enrico Castelnuovo, che lascia Vogogna dopo alcuni anni. La società biancoceleste si affida dunque all’ex tecnico biancoverde dopo l’addio annunciato da tempo di Manolo Giampaolo.

Dopo una salvezza difficile visti i pochi punti a fine andata, resta saldo il ‘matrimonio’ tra Adolfo Fusè e l’Ornavassese. L’allenatore di Villadossola continuerà a guidare i neri in Promozione.

In Seconda Categoria cambio di panchina alla Crevolese. La squadra avrà come tecnico l’ossolano Maurizio Ratto, per diversi anni tecnico di squadre giovanili, che subentra a Maurizio Bertaccini.