Nuovi contributi comunali per iniziative culturali e ricretive

Il Comune di Domodossola può aderire a iniziative proposte da soggetti terzi, concedendo il patrocinio e/o contributi e altre utilità al fine di promuovere iniziative e manifestazioni nei settori culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell’economia locale.

Possono presentare domanda i soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni, Federazioni sportive del CONI, Società sportive ed altri organismi associativi, riconosciuti e non riconosciuti, non aventi scopo di lucro). Sono ammissibili le iniziative o le manifestazioni da realizzarsi nel Comune di Domodossola che abbiano le seguenti caratteristiche: siano rilevanti nello specifico contesto comunale; siano effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle singole materie; perseguano interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative; abbiano carattere innovativo e originale e qualità progettuale; siano realizzate senza fine di lucro, ovvero gli eventuali introiti siano riutilizzati per attività sociali e/o culturali e/o educative preventivamente specificate. Non sono invece ammissibili richieste di contributo annuale, finalizzate al generico finanziamento di scopi e finalità istituzionali o all’ordinaria attività di Associazioni ed Enti.

Il valore del contributo sarà stabilito dalla giunta comunale di Domodossola secondo diversi criteri: sulla base dell’ampiezza e dell’articolazione del progetto o programma dell’evento; della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato; della sua rilevanza per ambito di interesse locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale; in proporzione alla coerenza con i programmi dell’Amministrazione; sulla base delle risorse comunali disponibili.

Le domande devono essere inoltrate al Protocollo del Comune di Domodossola - in Piazza Repubblica dell’Ossola 1 - compilando l’apposito modulo, entro le ore 12.00 del 15 marzo 2024 (per le iniziative che si svoltano nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2024).

I moduli da compilare, il regolamento e le modalità per la richiesta e la concessione dei contributi comunali sono disponibili sul sito del comune oppure presso l'URP o gli uffici dell’area dell’Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali, Ufficio Istruzione in municipio. Per informazioni è possibile rivolgersi allo stesso ufficio oppure tramite mail agli indirizzi

cultura@comune.domodossola.vb.it e urp@comune.domodossola.vb.it.