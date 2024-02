Il circolo Pd di Domodossola si unisce alla richiesta di cessate il fuoco in Palestina, lanciando una semplice iniziativa. “Abbiamo condannato senza dubbi Hamas e le sue efferatezze in ogni modo. Adesso fermatevi”, si legge in una nota del partito. “Questo è letteralmente un bagno di sangue che porterà solo altro dolore. Inviamo le nostre email con su scritto ''Cessate il fuoco'' all’indirizzo consular4@roma.mfa.gov.il dell’ambasciata israeliana di Roma”.