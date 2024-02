Scopriamo i nuovissimi gratta e vinci della linea Multiprice

L’offerta dei gratta e vinci di tipo Multiprice si amplia ancora di più, introducendo nuovi titoli per soddisfare le numerose richieste degli appassionati del genere. Anche conosciuti come grattini multi prezzo, sono quei biglietti che mantengono la stessa struttura di base e lo stessa gameplay modificando però il costo di giocata e, di conseguenza, i premi in palio.

Si tratta di una tipologia molto diffusa online, come riporta il sito di settore www.grattinovincente.com, particolarmente apprezzati perché consentono a chiunque di poter giocare semplicemente selezionando il prezzo del biglietto. Un’opzione adatta a tutte le tasche, poiché i biglietti partono da un minimo di 0,10€ fino ad arrivare anche a 20€. Vediamo nello specifico di quali ticket si tratta.

Partiamo dalla tipologia base, ovvero il gratta e vinci Multiprice Gamma 0,10€. Si tratta di biglietti che consentono di vincere premi che partono da 0,10€ fino a un massimo di 500€, e vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da un milione di giocate erogabili. Tra i titoli più conosciuti citiamo “Il Bosco Segreto”, “Lucky Empire”, “Lil Lady Winning Words” e “Il Re Vincente”.

Passiamo poi a quelli da venti centesimi, vale a dire i Multiprice Gamma 0,20€. In questo caso i premi in palio partono da un minimo di 0,20€ fino a un massimo di 1.000€, e anche per questi vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da un milione di giocate erogabili. I titoli più in voga sono “Hex Breaker” e “Pots o’ Plenty”.

Dai venti centesimi si passa ai cinquanta centesimi, con la gamma Multiprice 0,50€. I premi in palio vanno da un minimo di 0,50€ fino a un massimo di 2.500€, per una massa premi di 400mila euro per ciascuno dei due lotti iniziali. Sicuramente ti sarà capitato di imbatterti nei “Mercanti delle Indie” o in “Rainbow Gems”, titoli di punta di questa fascia.

Seguono i gratta e vinci Multiprice Gamma 1,00€, con vincita minima pari a 1€ e vincita massima pari a 5.000€. Secondo i colleghi di slotmachineweb.com, raddoppia anche la massa di premi, passando a 800mila euro per ciascuno dei due lotti iniziali, e fra i titoli più conosciuti citiamo “Dual Crossword Craze”, “Multiply The Cash” e “La Conquista del Tesoro”.

I gratta e vinci da 2,00€, come ad esempio “Golden Evolution”, hanno premi che vanno da due a 10 mila euro, seguiti dai gratta vinci Multiprice da 3,00€ con premi fino a 15 mila euro e dai gratta e vinci Multiprice Gamma 5,00€, con premi fino a 25 mila euro. Tra questi ultimi, uno dei più apprezzati e giocati online è senza dubbio “The Phoenix”, con giocate a partire da 5 euro.

Chiudiamo con i due multi-prezzo più costosi, ovvero quelli della gamma Multiprice da 10,00€, con premi che partono da 10€ fino ad arrivare a 50.000€ e massa premi per lotto iniziale pari a 8 milioni di euro (tra i più noti troviamo “Invasioni Spaziali”, “Prize Potions” e “Ghostbusters Prized Possessions”); e quelli della gamma Multiprice da 20,00€, con premi fino a 100.000€ e massa premi da 16 milioni di euro per lotto iniziale.

Giocare a questi titoli è estremamente semplice e intuitivo. Il vantaggio più grande sta senza dubbio nel poter scegliere, a inizio partita, quale sarà il valore della singola giocata, selezionando una delle opzioni a disposizione e vedendo in tempo reale la modifica dei premi a disposizione. Tutto ciò senza cambiare la modalità di gioco. C’è però qualche eccezione: in alcuni titoli è possibile ottenere delle funzioni aggiuntive, come numeri bonus, moltiplicatori extra e linee plus, aumentando il costo di giocata.