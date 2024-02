Domo, ragazzino in bicicletta investito in via Cassino

Investimento poco prima delle 20 in via Cassino a Domodossola. Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto un minore di circa 12 anni, rimasto ferito dall'impatto con un'auto nei pressi del supermercato Coop. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del 118.

Il giovane è stato trasportato al Dea con una sospetta frattura. Il dodicenne avrebbe preso via Cassino da una via secondaria senza fermarsi allo stop.