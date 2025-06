''Un forte odore di benzina, poi lo scoppio'' FOTO e VIDEO

''Abbiamo sentito l'odore di benzina, poi lo scoppio e visto la donna che se ne andava via''. E' quanto hanno raccontato più volte alle forze dell'ordine i proprietari della casa andata a fuoco in via Falghera, la stretta stradina che corre alle spalle del vecchio municipio a Villadossola. Esasperati e pieni di rabbia hanno insistito rimarcando quei particolari mentre il personale del 118 curava la ferite di un paio di persone sedute a due passi dalla casa incendiata. E al tempo stesso cercava di tranquillizzare i residenti che si sono trovati con le fiamme sulla testa.

Un incendio doloso che ha interessato una casa a tre piani, in una zona della città dove le case sono una attaccata all'altra. Incendio che ha costretto al lavoro, per ore, i vigili del fuoco intervenuti con molti mezzi, parte dei quali non in grado di addentrarsi nelle strette stradine del rione Falghera, uno dei più vecchi della città. I residenti di Falghera ieri sera erano tutti in strada: chi preoccupato per quanto stava accadendo e chi impegnato a dare una mano ai soccorritori.

Dicevamo, già negli articoli di ieri sera, che la donna, che si presume abbia dato fuoco al terzo piano dell'abitazione, è stata identificata e fermata.