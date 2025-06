Incendio a Villadossola, solo la fortuna ha voluto non ci siano stati morti e feriti

Solo la fortuna ha voluto non ci siano state vittime. L’incendio appiccato all’abitazione di via Falghera a Villadossola ha rischiato di fare morti e feriti: solo il caso ha voluto che non fosse così.

Dopo l’incendio di giovedì sera – pare a causa dell’inquilina dell’ultimo piano che avrebbe sparso della benzina- si contano i danni ingenti sulla casa a tre piani, con il più alto andato distrutto e in condizioni precarie, visto che l’esplosione ha anche ‘’segnato’’ alcuni muri esterni e compromesso il tetto. ‘’Una casa fatta con i sacrifici del nostro lavoro’’ ha detto affranto il proprietario.

Ma la presenza al primo piano di quattro persone avrebbe potuto causare anche morti e feriti e solo la loro prontezza lo ha evitato. Costoro hanno cercato anche di domare le fiamme, ma accortisi che ormai l’incendio si era propagato non hanno potuto far altro che abbandonare l’immobile per non correre rischi. Anche il loro appartamento, sotto quello dato alle fiamme, è stato seriamente danneggiato. E oggi hanno dovuto trovare un’altra soluzione abitativa.

Per fortuna l’incendio non si è propagato alle case vicine: la frazione di Falghera è un vecchio rione con case tutte attaccate l’una all’altra.

In giornata i proprietari della casa andata a fuoco presenteranno denuncia contro la donna che avrebbe appiccato il fuoco. Sostengono che le fiamme siano state date con benzina contenuta in una tanica di oltre 20 litri. Ma c’è anche chi dice – la notizia non è al momento confermate dalle forze dell’ordine – che la donna avesse pronta un’altra tanica piena di benzina.

Stamattina sul posto c'erano ancora al lavoro alcuni vigili del fuoco.