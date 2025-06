Appartamento in fiamme a Villa. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso

Paura a Villadossola per l'incendio divampato in un apprtamento di una casa del rione Falghera. Al momento le informazioni sono confuse e concitate. Secondo alcuni testimoni una donna, residente nell'appartamento avrebbe appiccato un incdendio per poi allontanarsi. A dare questa versione un uomo che gridava disperato nei pressi della palazzina, sostenendo di essere il prorpietario e accusando la donna di aver gettato benzina prima di appiccare le fiamme. Sul posto stanno convergendo i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.