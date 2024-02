A Druogno si corre a favore della ricerca sul cancro

A Druogno domenica 3 marzo si corre la JTWIA, la "Just the woman I am", la corsa - camminata non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Il Comune di Druogno, in collaborazione con Cooperativa Sfera, ha deciso di aderire alla manifestazione che è organizzata a Torino da Università, Politecnico e Centro Sportivo Italiano in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna.

Si può scegliere di partecipare alla corsa-camminata in modalità virtual o in presenza, come Singolo o in Gruppo, e a Druogno la camminata sarà tutti assieme, lungo la ciclopedonale che da Sasseglio porta a Coimo.

L'appuntamento è per domenica 3 marzo alle ore 10.00 presso il Mulino di Sasseglio, in via San Marco. I primi 100 iscritti riceveranno anche il kit ufficiale della manifestazione. La partenza poi alle 10.30. Il tempo massimo per percorrere i 5 chilometri è fissato in due ore e mezza. Al termine i partecipanti troveranno un punto ristoro. La quota di partecipazione è fissata a 20 euro, che saranno destinati alla ricerca sul cancro.