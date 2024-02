Alchimia del volto a Domodossola

Nello Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso ETS di Domodossola, si terrà sabato 24 febbraio alle ore 17:00 un evento per gli amanti della conoscenza di sé e dell'analisi del viso.

L'autrice Antonella Marangoni presenterà il suo secondo volume intitolato "Alchimia del volto, come comprendere il nostro cammino evolutivo attraverso i segnali del volto", edito da Amrita.

Organizzato dal Circolo letterario "L'Obelisco", l'evento sarà introdotto da Silvana Da Roit, e offrirà un'opportunità unica di esplorare il legame tra la nostra esperienza di vita e i segni impressi sul nostro viso.

Già autrice del saggio "Faccia a faccia", Antonella Marangoni approfondisce in questo nuovo lavoro il concetto che il nostro volto sia un riflesso tangibile della nostra personalità in continua trasformazione. Attraverso la lettura facciale, una tecnica innovativa e potente, si apre uno sguardo originale sulla comprensione di noi stessi e degli altri.

Il dialogo dinamico delle nostre forme facciali ci conduce in un viaggio affascinante alla scoperta di chi siamo stati e di chi potremmo diventare. In questo percorso, il nostro volto diventa il protagonista indiscusso, rivelando segreti nascosti e potenziali inesplorati.

Non perdete l'occasione di immergervi in questa esperienza unica e appassionante, dove il volto umano si rivela come un libro aperto sul nostro cammino evolutivo.