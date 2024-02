Al Collegio Rosmini la dura storia di Daniel Zaccaro

E' la storia di un bullo e anche di un rapinatore, che ha pagato con il carcere e che ha deciso di cambiare vita, grazie anche all'aiuto di tante persone straordinarie. Lui è un ragazzo come tanti, si chiama Daniel Zaccaro, e la sua vita è raccontata nel libro "Ero un bullo" di Andrea Franzoso. Daniel oggi gira per l'Italia per incontrare i giovani e aiutarli a non commettere gli stessi errori che ha commesso, ma anche per stimolarli a cercare aiuto.

Daniel Zaccaro sarà a Domodossola giovedì 29 febbraio per un incontro pubblico organizzato dall'Enaip. La giornata ossolana inizierà proprio all'Enaip dove Daniel condividerà la sua storia con gli alunni, ispirando la prossima generazione a scegliere la strada giusta. Alle 18 invece presso il Collegio Rosmini si svolgerà un incontro aperto a tutti, un'occasione per riflettere sul potere del cambiamento e sulla capacità di redenzione che risiede in ognuno.