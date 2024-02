Il rifugio Andolla è pronto ad accogliere gli escursionsiti

Riprenderà senza intoppi la stagione al rifugio Andolla, ad oltre 2 mila metri in alta Valle Antrona, rifugio che nel giugno 2023 aveva subito ingenti danni a causa di un temporale che aveva lasciato il segno.

Il fulmine aveva ha colpito il tetto e la scarica elettrica aveva messo fuori uso l’impianto elettrico. Un danno importante per la struttura del Cai Villadossola, che aveva penalizzato la stagione scorsa. Tutto era già stato sistemato e in occasione della festa autunnale il rifugio era già operativo.

‘’Incrociamo le dita ma tutto dovrebbe ripartire senza problemi’’ afferma Renato Broggio, presidente del Cai di Villadossola che ricorda come il fulmine abbia ‘’causato danno per 20 mila euro. Per fortuna eravamo assicurati’’.

‘’La struttura è stata sistemata e la stagione ripartirà senza problemi – afferma - . Qui di tra maggio e giugno il rifugio inizierà la stagione come sempre, sino a settembre’’.

Una buona notizia visto che l’Andolla riceve ogni anno molti escursionisti che arrivano non solo dall’ Italia ma anche da altri Paesi europei.