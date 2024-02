A Crevoladossola un concerto per ricordare Roberto Rabattoni

Concerto benefico in ricordo di Roberto Rabattoni, il fondatore del Centro Aiuti per l’Etiopia. La sera è in programma sabato 24 febbraio, ore 21, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Crevoladossola. Il concerto, organizzato dal Centro Aiuti, vedrà protagonisti i cori Valgarina, Aurora e Gaudium. Il ricavato della serata andrà a sostegno della costruzione della scuola materna a Soddo, in Etiopia.

Saranno anche esposti i disegni realizzati dai bambini per il concorso ‘Solidarietà, musica, Etiopia’