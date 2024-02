Basket, Findomo Pediacooph24 pronta per stupire

Parte con il botto il girone Gold per la Findomo PediacoopH24, che stasera affronterà subito Borgoticino in trasferta. Dopo aver acciuffatto la poule all'ultimo respiro, con il successo a Trecate, i granata potranno affrontare questa seconda fase con la mente sgombra e con maggiore serenità, consapevoli di non aver i favori del pronostico ma allo stesso tempo con la certezza di potersela giocare alla pari con tutti.

"Abbiamo centrato l'obiettivo- ha rimarcato il presidente Nicola Guerra- ed ora vogliamo toglierci le nostre soddisfazioni. Sappiamo che è un girone tosto, difficile, con squadre forti: partiamo in trasferta con la prima del nostro girone e cercheremo subito di stupire".