Controlli in diversi cantieri edili, multe per oltre 8mila euro

Lo scorso 22 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verbania, unitamente ai colleghi della Territoriale ed il personale civile dell’Ispettorato del Lavoro di Verbania, hanno effettuato una serie di controlli a diverse imprese operanti nel settore edile, 13 in tutto.

L’esito dell’attività che ha visto il controllo complessivo di 40 lavoratori in diversi cantieri sia a Verbania che Stresa e Santa Maria Maggiore, ha portato alla denuncia in stato di libertà di 10 persone, per la maggior parte titolari o responsabili delle ditte sottoposte a verifica. Le violazioni accertate, sia penali che amministrative, tra cui la concessione di subappalti pubblici non autorizzati, la mancata manutenzione delle attrezzature in uso, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, nonché l’utilizzo di ponteggi ed altre strutture non a norma, hanno comportato il recupero di oneri contributivi e previdenziali pari a circa euro 11.300, nonché comminare ammende pari a circa euro 5.600 e contestare sanzioni amministrative pari a circa euro 2.750.

Continuano i controlli dei militari dell’Ispettorato del Lavoro, sia nel settore edile che in altri ambiti lavorativi, per tutelare la sicurezza dei lavoratori, specie nelle realtà in cui sono maggiormente esposti a rischio.