Dissesto idrogeologico, proseguono i lavori sul torrente Loana a Malesco

In seguito agli eventi alluvionali che si sono verificati tra il 2 e il 3 ottobre 2020, il comune di Malesco è al lavoro per risanare i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico riguardanti il torrente Loana, in diverse zone del territorio comunale.

Per questo sono stati approvati degli interventi di “sistemazione Idraulica torrente Loana a monte dell'abitato”, affidati alla ditta Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago con Orago (VA). I lavori, che hanno richiesto una spesa totale di 164.812,46 euro, sono attualmente in corso: il comune di Malesco, tramite una delibera pubblicata il 28 febbraio, ha approvato gli atti di contabilità del primo stato di avanzamento dei lavori. Nei prossimi mesi, dunque, gli interventi sul torrente dovrebbero arrivare al completamento.