I pediatri della domese Pediacoop lavoreranno negli ospedali di tutta la Liguria

Pediacoop, la cooperativa di Domodossola che annovera tra gli associati ben 850 medici sparsi un po' in tutto il nord d'Italia e non solo, da oggi gestirà il servizio di guarda medica pediatrica per tutte le sedi in Liguria dell'Ospedale Gaslini di Genova. L'importante accordo è stato raggiunto in questi giorni e interesserà le sedi del Gaslini diffuso, in particolare gli ospedali di Imperia, Savona, Sanremo, Pietra Ligure, Lavagna e La Spezia.

"E' una grande soddisfazione per la nostra cooperativa - dice Fabrizio Comaita - ed è davvero motivo di orgoglio che un ospedale così importante come il Gaslini abbia scelto i nostri medici pediatri per l'importante servizio di guardia medica. Si tratta di un riconoscimento del ruolo e dell'importanza dei cosidetti medici "gettonisti", grazie ai quali possono essere garantiti servizi sanitari di vitale importanza".