Via ai lavori di completamento in via Marconi e piazza Cavour FOTO

Proseguono i lavori di riqualificazione urbana, efficientamento energetico della pubblica illuminazione e abbattimento delle barriere architettoniche che da ormai qualche mese interessano le vie centrali di Domodossola. in particolare, sono in corso di completamento gli interventi in via Marconi e in piazza Cavour, che hanno richiesto una spesa totale di 1.540.000 euro.

Tramite una delibera approvata nei giorni scorsi, si apprende che il comune ha provveduto ad affidare un ulteriore intervento alla ditta Dremar Srl, per un totale di 18.323,73 euro, che si va ad aggiungere a quanto già realizzato e che segnerà la fine dei lavori.

In particolare, i nuovi interventi riguardano l’esecuzione di scavi e reinterri per il posizionamento del nuovo tubo dell’acquedotto in una posizione diversa rispetto a quanto previsto inizialmente. Inoltre, uno scavo e la successiva posa di passacavi forniti da Enel, per un totale di circa 196 metri, la pulizia di alcuni pozzi per la racconta di acque meteoriche e la realizzazione di un nuovo pozzo, nel quale sarà alloggiato un quadro elettrico a scomparsa per eventuali future manifestazioni.