Le forti piogge cadute nella serata di Mercoledì 16 aprile hanno causato il distacco di materiale roccioso e fangoso su un tratto della pista agro- silvo- pastorale comunale che conduce in località Morghen (Ceppo Morelli).

Pertanto il sindaco Giovanni Consagra ha ordinato la chiusura al pubblico transito della strada che porta alla frazione mediante idonea cartellonistica per segnalare, fino a quando non sarà eliminata la situazione di pericolo, le condizioni del tratto in questione.