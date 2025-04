Linea Domodossola-Milano, treni fermi per il ponte del 25 aprile

Non si fermano i lavori che interessano la linea ferroviaria Domodossola – Milano e che nei prossimi giorni causeranno l’interruzione del servizio. In particolare, è prevista l’interruzione continuativa della tratta compresa tra Arona e Domodossola, dalle 00.01 di venerdì 25 aprile e le 23.59 di domenica 27 aprile. I treni in partenza da Milano termineranno dunque la corsa ad Arona, da dove sarà poi attivo un servizio di bus sostitutivi. Questi ultimi partono anche da Domodossola in direzione Arona.

Un ulteriore disagio, dunque, soprattutto per il territorio del Vco, che coincide con il ponte della festa della Liberazione, durante il quale solitamente si apre la stagione turistica sui laghi e nelle valli. Le stesse modifiche alla circolazione, come già annunciato dalle ferrovie, sono previste durante tutta l’estate.