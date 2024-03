Persone scomparse, nell'ultimo anno 19 denunce nel Vco

Sono complessivamente 19 le persone di cui è stata denunciata la scomparsa nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola nel corso del 2023. I dati emergono dal report annuale pubblicato dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Secondo tale indagine, delle 19 persone scomparse nel Vco, 12 sono state ritrovate, mentre 7 rimangono tutt’ora scomparse. Tra le persone ritrovate, 2 sono state ritrovate senza vita.

Tali dati si inseriscono in un’indagine svolta a livello regionale. In tutto il Piemonte, nel 2023 sono state denunciate 1389 scomparse. Sono 815 le persone che sono state ritrovate, di cui 798 in vita e 17 decedute. Rimangono ancora 574 persone non ancora ritrovate. Tra le persone scomparse nella regione, il 70,01% sono uomini, mentre il 29,9% sono donne. Per quanto riguarda l’età, la maggior parte (58,2%) delle persone scomparse appartengono alla fascia 0-17 anni; il 36% appartengono alla fascia 18-65, mentre il 5,8% agli over 65. Infine, nel 53,4% dei casi si tratta di persone italiane, mentre il 46,6% sono stranieri.

“Il Viminale - sottolinea il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi - riserva da sempre il massimo impegno nell’affrontare questo complesso fenomeno che coinvolge ogni anno migliaia di persone, per la maggior parte minori e soggetti fragili, con riflessi profondi sulle famiglie che vivono la tragedia della scomparsa dei propri cari. È per questo che lavoriamo tutti i giorni per potenziare e rendere sempre più efficienti i nostri strumenti di intervento. Uno sforzo costante per il quale ringrazio il Commissario straordinario, le Prefetture ed i numerosi attori - Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Centro nazionale del soccorso alpino e speleologo, associazioni di volontariato - che quotidianamente forniscono il loro prezioso contributo al sistema di ricerca delle persone scomparse”.