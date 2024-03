Maltempo in Ossola, segnalati disservizi alle linee elettriche

Oltre al crollo della struttura di copertura del campo da padel del Curotti la neve ha causato altri disagi a Domo e nelle vallate ossolane. Nella tarda mattinata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in piazza sMatteotti di fronte alla stazione per la rimozione di alcune piante pericolanti.

Danni anche ai ca vi delle linee elettriche con conseguenti black out in diverse zone. I maggiori disagi segnalati in alcune vie di Villadossola, a Montecrestese, in Valle Antrona e in Valle Vigezzo.

Riale è isolata per la chiusura precauzionale della statale. Chiusa anche la strada per Pizzanco e San Bernardo in Valle Bognanco e la Goglio Devero in Valle Antigorio, sempre per il perciolo valanghe.

Disagi sono segnalati anche sul passo del Sempione che attualmente rimane chiuso ai mezzi pesanti.