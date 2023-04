In scena lo spettacolo 'Seguimi da oggi ti chiamerai Pietro' con Pietro Sarubbi

Nell'ambito della festa patronale di San Giuseppe artigiano di Cosasca il 29 aprile si terrà al teatro della Cappuccina lo spettacolo teatrale 'Seguimi da oggi ti chiamerai Pietro' con Pietro Sarubbi. Ad organizzarlo è la parrocchia di Cosasca che non disponendo di un teatro si appoggia ai padri cappuccini di Domodossola.

“Il monologo di Pietro Sarubbi, che ho avuto modo di vedere più volte, -dice il parroco di Cosasca don Paolo Cavagna- è veramente uno spettacolo che, nel presentare la figura di San Pietro con profondità e con ironia mai banale, fa rivivere il suo incontro imprevedibile e sempre nuovo con Cristo; non è difficile inoltre rilevare in vari momenti alcuni riferimenti personali della conversione di Sarubbi; il dialogo che segue abitualmente lo spettacolo è poi un valore aggiunto che fa spalancare veramente il cuore e lo sguardo”. Pietro Sarubbi regista e docente di regia cinematografica è stato l'interprete di Barabba nel film di Mel Gibson 'The Passion'. L'entrata è a offerta libera.