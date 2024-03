Gli "asini" di Varzo torneranno a sfidarsi nel tradizionale Palio

La notizie è certa, la data anche: quest'anno torna, dopo ben cinque anni, l'Aprile Varzese e si svolgerà dal 19 aprile al 1 maggio 2024. Già fissata anche la data del Palio degli Asini: le frazioni della località divedrina si daranno battaglia domenica 28 aprile. La Pro Loco Val Divedro e il Comitato del Palio sono al lavoro in questi giorni per definire il programma degli eventi che, ogni sera, sotto al tendone posizionato in centro paese, faranno da corollario alla festa patronale di San Giorgio, che cade il 23 aprile.

Gli organizzatori hanno già abbozzato il programma, che ora è in via di rifinitura: "La formula rimarrà invariata - dice Stefania Antonini, vice presidente della Pro Loco - si cenerà sotto al tendone con un menu diverso ogni sera, e ci si divertirà con musica e spettacoli. Ci saranno band della zona, tributi, e molto altro ancora. Ripartiamo da zero, con un gruppo numeroso e motivato. Nella nostra Pro Loco vi sono volti storici, con noi da anni e anni, ma anche tanti ragazzi giovani. Siamo carichi e davvero motivati a fare bene e regalare dieci giorni di grande divertimento".

Fissata dunque anche la data del Palio degli Asini, un'antica tradizione che affonda le radici nella storia locale. "Asini" è l'appellativo con cui da tempo immemore sono chiamati gli abitanti di Varzo, che in occasione del Palio si riuniscono in 10 squadre con un proprio motto e propri colori. La tradizione vuole che il giovedì precedente il Palio, il Comitato e i rappresentanti delle squadre si rechino dal parroco e dal Sindaco per chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della sfida. La domenica, quest'anno sarà appunto il 28 aprile, al mattino si svolgono la processione e la formula religiosa, al pomeriggio poi si il Palio. Ogni squadra è composta da sei atleti e una ragazza. Quattro atleti trasportano una barella con adagiata sopra la ragazza, più qualche altro peso variabile. Il peso della barella da trasportare, comprensivo del peso della ragazza, deve rientrare tra i 91 e i 100 kg.

E' un sorteggio a decretare la zavorra che ogni squadra dovrà caricare sulla barella. La gara consiste nel percorrere un percorso in salita molto ripido, facendo ben tre giri del paese, e tutti gli atleti indossano un cappello con le orecchie da asino. Vince ovviamente la squadra che giunge prima. Il "Palio" è detenuto dalla squadra "Catania" che ha vinto la sfida nel 2019, ultimo anno di svolgimento della manifestazione. "Ci saranno anche una giornata dedicata ai bambini - conclude Stefania Antonini - probabilmente il 25 aprile, e un minipalio tutto per loro".