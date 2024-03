Ripristinata la copertura del padel crollata sotto la neve e per l'estate arriva un nuovo campo

I danni causati dalla nevicata di domenica al campo coperto di padel degli impianti sportivi al Curotti, lasciano gli appassionati di questo sport con l'amaro in bocca, ma in tempo record la copertura è stata ripristinata e presto si tornerà in campo. Il padel è infatti un'attività che negli anni ha riscosso sempre più successo e accolto nuovi appassionati, tanto che Sport +, la società che gestisce gli impianti domesi, proprio quest'anno aveva investito sulla copertura del campo per permettere agli appassionati di poter praticare questo sport con qualsasi condizione meteo, anche con pioggia.



Uno sport che attira sempre più appassionati, tanto che nei prossimi mesi inizieranno i lavori di costruzione di un secondo campo da padel alle piscine. "Un solo campo era diventato insufficiente a soddisfare le esigenze del pubblico così grazie a Comune e Regione avremo un nuovo campo - spiega Marco Longo Dorni - i lavori inizieranno a fine aprile e con l'estate il nuovo campo sarà pronto".

Non è la sola novità per gli impianti sportivi domesi: sarà realizzato un nuovo campo per il calcio a cinque, e sarà rifatto in erba sintetica il fondo di un altro campo. Longo Dorni e il suo team si preparano dunque per l'avvio della nuova stagione estiva: "Stiamo programmando le iniziative, ci saranno tornei ed eventi organizzati con la Juve Domo, il nostro camp multisport per i bambini e ragazzi fino alle medie e un miniclub nel week end per consentire ai genitori di godersi qualche ora di relax in piscina lasciando i propri bambini nelle mani di animatori". Si potrà anche giocare a pickleball, uno sport molto in voga negli Stati Uniti, una sorta di mini tennis, grazie a quattro campi dedicati proprio a questo sport.