Sarà ristrutturato l'edificio scolastico di Pallanzeno

Il comune di Pallanzeno è al lavoro per mettere a punto il progetto per la ristrutturazione dell’edificio che ospita la scuola primaria. “È stata confermata – le parole del sindaco Gianpaolo Blardone – la concessione di un finanziamento regionale, tramite il Fondo Coesione, pari a 127mila euro, a cui si aggiungono 65mila euro di fondi comunali”.

Sono previsti numerosi interventi: si procederà alla sostituzione dei serramenti, al rifacimento dell’impianto elettrico per cui è necessaria la messa a norma, la sostituzione dei servizi igienici e il rifacimento di parte dell’impianto di riscaldamento, oltre alla tinteggiatura interna.

Dal primo cittadino anche un chiarimento sulle tempistiche: “Entro la metà del 2025 sarà presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed entro fine anno sarà completato il progetto esecutivo. I lavori dovranno poi essere svolti in estate, quando la scuola è chiusa. Se non dovessero essere completati entro l’inizio dell’anno scolastico, dovremo trovare un accordo con la scuola stessa in modo da spostare temporaneamente le classi”.