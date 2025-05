Don Paolo Cavagna raccoglie aiuti per i bambini di Haiti

Il parroco di Cosasca, Beura, Cardezza, Cuzzego e Prata don Paolo Cavagna organizza una raccolta straordinaria per i bambini della Missione di suor Marcella ad Haiti.

"La situazione politica e sociale in Haiti è sempre drammatica – spiega il parroco - l'invio di materiale dall'Italia è l'unica soluzione percorribile per far giungere ai bambini della missione quanto necessario per vivere".

Chi volesse contribuire anche con offerte può portare il proprio contributo contattando prima don Paolo 340-3367627 anche per la modalità della raccolta. Saranno raccolti generi alimentari e prodotti per l'igiene . Tonno, pelati, olio, riso, pasta, biscotti, marmellate scatolame vario, latte a lunga conservazione, shampoo, dentifricio, saponette, carta igienica, candeggina, detersivi. Suor Marcella da molti anni è in missione a Port au Prince dove gestisce un orfanotrofio con 150 bambini nella baraccopoli di Haiti Waf Jeremie.