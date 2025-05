La provincia del Vco e Avviso Pubblico promuovono un corso di formazione sulla legalità

La provincia del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico, organizza un percorso di formazione rivolto agli amministratori e ai dipendenti della provincia e dei comuni del Vco, dal titolo “Istituzioni e territori tra legalità e illegalità: strumenti e competenze”.

Il programma prevede tre diversi incontri, che si tengono dalle 10.00 alle 13.30 nella sede della provincia con ingresso libero e gratuito. Il primo è in programma giovedì 15 maggio e si intitola “Il Piao – Piano Integrato di Attività e Organizzazione: uno strumento per conciliare performance e anticorruzione”. Interviene Nicola Capello di Re-Act, società di analisi e ricerca su corruzione e frodi.

Lunedì 26 maggio sarà poi il turno di “Il codice degli appalti e dei contratti pubblici: novità e vincoli per l’ente locale e la pubblica amministrazione” con Domenico Ielo, avvocato in diritto pubblico dell’economia e docente e Luca Bertoni, energy manager ed esperto in contratti pubblici.

Infine, giovedì 5 giugno “Gioco d’azzardo e ruolo degli enti locali: una fotografia attuale, tra normativa, rischi e regolamentazione possibile” con Massimo Masetti, referente di Avviso Pubblico sul tema del gioco d’azzardo, Claudio Forleo e Marco De Pasquale dell’osservatorio parlamentare Avviso Pubblico e Mauro Croce, professore di psicologia della devianza e della criminalità dell’Università della Valle d’Aosta.