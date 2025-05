Dall’Ossola a Roma per il Conclave: Lidia Borelli presente all’elezione di Papa Leone XIV

Lidia Borelli, una trontanese, con il figlio Sergio ha voluto essere nella capitale per assistere al momento storico dell'elezione del nuovo Papa. "Non avevo mai assistito a un Conclave. Quando è morto Papa Francesco ho pensato di partire per rimanere a Roma il tempo necessario per conoscere il nuovo Papa" racconta.

"Ho cercato con mio figlio un appartamento vicino al Vaticano – spiega Lidia Borelli - perchè ci è sembrata la soluzione più economica rispetto all'albergo, siamo riusciti a trovarlo e siamo partiti. Sono veramente felice di aver vissuto quest'esperienza è stata davvero una grande emozione quella che ho provato in piazza San Pietro, quando è stato proclamato il nuovo Pontefice Papa Robert Francis Prevost Leone XIV. Essere presenti nell'attesa delle fumate è stato un momento di condivisione con credenti e non credenti di diverse nazioni ed etnie. L'elezione di un nuovo Papa riguarda tutti praticanti e non praticanti, tutti insieme ci siamo sentiti uniti nell'attesa".

"Vederlo vestito proprio da Papa – prosegue Lidia - ascoltare le sue prime parole mi ha fatto provare una grande commozione. Mi aspetto che questo Papa riesca a creare unità nella chiesa. Una cosa che ho notato dialogando con i fedeli nella piazza in attesa delle fumate è stata la grande ammirazione e gratitudine non solo per Papa Francesco, ma in particolare per Papa Benedetto XVI".