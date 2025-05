S'inaugura il parco giochi in memoria di Stefano Bargiga

Sarà intitolato a Stefano Bargiga, dj Stewe, scomparso a soli 41 anni in un incidente sul lavoro pochi mesi fa, il parco giochi presso il parchetto parrocchiale di Pieve Vergonte. Grazie alla raccolta fondi promossa da don Simone Rolandi, parroco di Pieve Vergonte, sono stati acquistati i giochi e sabato 21 giugno, in occasione di Pieve in festa, ci sarà la cerimonia di intitolazione.

"L'iniziativa è nata dal gruppo di collaboratori parrocchiali - spiega don Simone Rolandi, parroco di Pieve Vergonte - e poi si è estesa a tutti coloro che amavano Stefano. Proprio lui si era occupato della manutenzione del nostro parchetto, e i giochi erano ormai vetusti. Grazie ai fondi raccolti abbiamo acquistato il nuovo gioco centrale, una sorta di castello, una nuova altalena e un gioco a molla cavalcabile. Poi faremo qualche lavoretto di manutenzione. I giochi del parchetto parrocchiale saranno a disposizione dei bambini che frequentano la parrocchia, che vengono a catechismo o all'oratorio. Stiamo poi realizzando una targa ricordo in memoria di Stefano che sarà posizionata all'interno del parco giochi".

Stefano Bargiga era molto legato alla parrocchia di Pieve Vergonte, amava molto il suo paese e si prodigava anche per i bambini e la parrocchia. Per questo la comunità vuole ricordarlo lì dove lui, papà e marito amorevole, amava mettersi a disposizione curando la manutenzione dei giochi, facendo quei lavoretti ed interventi che grazie alla sua professione era in grado di realizzare.

La festa di Pieve Vergonte prenderà il via già venerdì 20 giugno alle 18.00. Alle 20.00 si correrà la seconda edizione di "Pieve n corsa", gara podistica a staffetta. Alle 21.00 le premiazioni e dalle 21.30 serata con dj Lele Alberganti.

Sabato 21 giugno si proseguirà dalle 10.00 del mattino, alle 10.30 è in programma l'esposizione di macchine, moto, vespe e apecar. Alle 12.00 il pranzo e alle 15.00 l'inaugurazione del parco giochi intitolato a Stefano. Alle 16.00 poi nutella party e musica con Cristian. La sera, infine, dalle 22.00 si balla con dj Lupo Alberto.