Volley, Pediacooph24 vince contro Sant'Anna Torino

Un'altra bella e convincente vittoria quella dei domesi di Pediacoop H24 Domo che sabato sera, nell'anticipo della quattordicesima giornata al Palaraccagni, hanno avuto la meglio per 3 a 0 (parziali 25-23, 25-17, 25-20) sulla giovane compagine del Sant'Anna Torino.

Grazie a questa vittoria gli ossolani mantengono il primato in classifica, tallonati a - 2 lunghezze dal Volley Novara. A quattro giornate dalla fine della regular season, e con lo scontro diretto già disputato, è fondamentale non lasciare neanche un punto per strada per chiudere il campionato in prima posizione per avere così la migliore griglia play-off possibile. E' quindi altrettanto importante approcciarsi ad ogni match con l'adeguata concentrazione per non rischiare di cadere in passi falsi che potrebbero poi risultare determinanti.

La gara di sabato è stata quasi sempre in mano ai domesi che hanno controllato per quasi tutto il tempo, ad eccezione del primo set, chiuso ai vantaggi. Anche in questa partita coach Nardin (ancora in sostituzione di De Vito) decide di dare spazio ai giovani per permettere loro di acquisire sempre più esperienza in categoria e schiera quindi una formazione dalla media età giovanissima con Boschi (2001) in regia, opposto Pennati ('98), schiacciatori De Grandis (2002) e Putrino (2006), centrali Maiello A. (2006) e Brusa Restelletti (unico over del sestetto iniziale), libero Turci M. Nel corso del set entrerà anche il giovane regista Saclusa (altro 2006) per un infortunio a Boschi e negli ultimissimi punti anche Sirocchi (2006) per Brusa e infine De Vito, per garantire un po' di esperienza nel finale. Domo chiude così 25 a 23. Nel secondo set si riparte con la formazione che aveva chiuso il primo set; il match rmai è in controllo dei domesi che giocano una bona pallavolo.

Anche per la partita di sabato il pubblico domese ha risposto "presente" , gremendo il Palaraccagni e spronando la squadra dal primo all'ultimo punto. Sabato 16/03 ci sarà un'altra gara, questa volta in trasferta, contro una formazione di bassa classifica, il Borgofranco D'Ivrea. Sono proprio queste le gare che non bisogna sottovalutare e nelle quali non si deve assolutamente sbagliare approccio.