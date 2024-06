Domodossola, un successo la “discoteca silenziosa”

Tantissimi bambini e ragazzi ma non solo, anche i più grandi si sono fatti coinvolgere dalla “discoteca silenziosa” che si è svolta sabato sera in piazza Mercato. Dotati di cuffie wireless collegate a tre diverse consolle gestite da dj, i ragazzi hanno ballato in tutta la piazza, nei bar e nei dehor dei locali.

Tanza, Ale Maro e Garro & Mella hanno fatto ballare e cantare tutte le generazioni passando dalla musica commerciale alla musica Trap e Reggaeton fino ai Revival degli anni 80 e 90. L'evento è stato organizzato da Associazione Karma, in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, Piazza Mercato Eventi e grazie anche al contributo della Fondazione Comunitaria del VCO.

I ragazzi di Karma commentano così l'evento di sabato: “All'inizio di serata, intorno le ore 20.00 c'è stata un po' di pioggia, ma poi dalle ore 21.00 il meteo è stato dalla nostra e siamo contenti del risultato. Abbiamo visto tantissimi ragazzi e siamo felici di aver accontentato tutte le generazioni. Questo evento ci rappresenta, infatti è la quinta volta che lo riproponiamo a Domodossola ed abbiamo sempre ricevuto un riscontro caloroso. Tanti ragazzi ci hanno chiesto di rifarlo nei prossimi mesi, ma per ora pensiamo al prossimo evento. Vi aspettiamo il 13 luglio al Karmageddon, il festival che si svolgerà a Domobianca!”