Area ex Sisma, il Pd: "Si può fare di più, il sindaco apra il dialogo"

Dopo il comunicato diffuso da Cgil Novara e Vco, anche il circolo Pd di Villadossola interviene sulla vicenda riguardante il futuro dell’area dell’ex Sisma. Queste le parole dei rappresentanti del Partito Democratico cittadino:

“Il recente comunicato emesso dalla Cgil Novara e Vco sull’area ex Sisma obbliga a tornare alla necessità di ripensare la nuova destinazione e di riflettere sulla qualità e quantità dei vantaggi da ottenere per la comunità di Villadossola.

L’Amministrazione Comunale di Villadossola – è noto – ritiene utile una contropartita in opere urbane, indicate con l’allargamento della Via Valdrè e la costruzione di un parcheggio da realizzare in vicinanza della strada provinciale.

In virtù anche del notevole contributo che la città e la comunità locale hanno offerto all’attività industriale in oltre un secolo, ottenendo è vero, lavoro e retribuzioni, ma pagando anche e pesantemente in inquinamento e salute, noi crediamo che la proprietà abbia contratto un

debito morale e anche concreto verso la cittadinanza. La proprietà, dalla nuova destinazione e dalla ingente produzione e vendita di energia pulita, con la costruzione di un parco fotovoltaico, otterrà ancora profitto.

È lecito quindi pretendere una contropartita congrua per la città. Le opere ipotizzate dalla giunta in contropartita non ci sembrano una scelta conveniente. Non si conoscono, ad esempio, le ragioni per cui si voglia allargare la via Valdrè, strada secondaria, interessata da poche

abitazioni e che termina contro la staccionata della ferrovia. E non convince nemmeno l’idea di creare un parcheggio come indicato dall’amministrazione comunale, quando si potrebbero individuare siti più agevoli e con costi minori. Oltretutto non ci pare nemmeno che esista un piano urbanistico di sviluppo, nel cui contesto queste opere potrebbero eventualmente trovare un senso.

Per l’importanza di questi argomenti e per il bene della nostra città, rivolgiamo al Sindaco Toscani un caloroso appello: perché non sotterrare pregiudizi e scorie della campagna elettorale per aprire invece un dialogo franco e costruttivo? Perché non aprire un tavolo insieme a consiglieri comunali, comitati di quartiere, Villarte e le diverse associazioni della città, per ragionare sulle opportunità che il cambiamento ci offre?

Le possibilità di un ritorno economico e sociale alternativo sono molteplici: si possono prevedere somme da destinare al bilancio e a quelle necessità che si fanno sempre più impellenti, quali i servizi, le scuole, i trasporti, le mense; ma ci chiediamo perché si continui a scartare l’idea di realizzare una comunità energetica, seguendo i virtuosi esempi di diversi comuni, con vantaggi per tutta la cittadinanza? Siamo certi che una simile iniziativa sarebbe apprezzata dai cittadini di Villadossola, ed aprirebbe spiragli di partecipazione di alto valore: basterebbe volerlo. Siamo ancora in tempo ed è ancora possibile”.