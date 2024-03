Simulazione di valanga alla Piana, il Soccorso alpino e il Soccorso piste uniscono le forze FOTO

Si può dire: buona la prima. Il soccorso alpino e i soccorritori impegnati sulle piste da sci uniscono le forze. Domenica 10 marzo alla Piana di Vigezzo si è svolta per la prima volta un’esercitazione congiunta tra la stazione Valle Vigezzo del soccorso alpino civile e la Squadra di Montagna del Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola (che opera presso la stazione sciistica vigezzina). Nel rispetto dei rispettivi compiti, ma in sinergia di intervento, il Soccorso alpino e il Soccorso piste hanno operato in collaborazione per affinare le tecniche di intervento in ambiente innevato. L’esercitazione si è svolta mentre alla Piana era, tra l’altro, in corso una bella nevicata. “Abbiamo simulato una ricerca di un gruppo di persone disperse da sabato sera: un mancato rientro. La centrale ci ha allertato e nel frattempo noi abbiamo avvisato il soccorso piste se poteva darci una mano per controllare l’area, visto che loro erano già in zona. E così mentre noi salivamo alla Piana, il soccorso piste ci ha dato delle indicazioni per poter iniziare il nostro lavoro. Abbiamo lavorato insieme, è stato un bel lavoro” spiega Aurelio Montanari, vice capostazione del soccorso alpino Valle Vigezzo. “Operare con una simulazione di valanga in queste condizioni di grande innevamento è stato molto importante e i risultati sono soddisfacenti”, aggiunge sempre dal soccorso alpino, Domenico Bottinelli.

“Per noi come Squadra di Montagna Cvs Villadossola è stata una giornata molto importante: il soccorso alpino ha volontari molto preparati e noi abbiamo da imparare tanto da loro e speriamo di potere andare avanti con questa collaborazione: facciamo parte di due ambiti diversi ma è possibile operare insieme in certe situazioni, come appunto nel caso di valanga dove noi ci possiamo mettere a loro disposizione, seguendo appunto le loro indicazioni” evidenzia Mauro Corsini, responsabile della Squadra di Montagna del Cvs di Villadossola.